Tokat Sağlık Müdürü Sümbül, Kovid-19 aşılama oranında yüzde 65'i geçtiklerini açıkladı

Tokat İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 65'i geçtiklerini bildirdi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 65'i geçtiklerini bildirdi.

Sümbül, AA muhabirine, son dönemde yapılan çalışmalar sayesinde Tokat'ın aşılamada turuncu renkten sarıya döndüğünü söyledi.

Kentte aşılama çalışmalarının iyi gittiğini belirten Sümbül, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla aşıda yüzde 65'i geçtik. Kentte yaklaşık 302 bin kişi aşı yaptırdı. İnşallah kısa sürede 50 bin kişiye daha aşı yaparak hedefimiz olan maviye ulaşacağız. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu virüsten kurtuluş yolumuz aşı olmak. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarımızdan randevu alarak ya da randevusuz aşı yaptırmaları mümkün. Hastanelerimiz gece saat 12.00'ye kadar aşı hizmeti sunuyor."

Sümbül, son günlerde ülke genelinde vakalarda artış yaşandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen krallarına uymaları gerekiyor. Lütfen kuralları ihmal etmeyelim. Aşı olalım. Virüsten bir an önce kurtulmak istiyorsak bu şart. Düğün, cenaze gibi yerlere katılırken kurallara sıkı şekilde uyalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu