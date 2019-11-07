Tokat-parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

07.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:02

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Tokat'ın Niksar ilçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan ziyarete gittiği mahallede 2 yıl önce hizmete açtıkları parka büyük zarar verildiğini görünce isyan etti. Çektirdiği video görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Başkan Özcan, Milli servete zarar vermenin karşılığını nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizlerin takdirine bırakıyorum dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, teknik ekibi ile birlikte Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek Tacettinoğlulları Parkı'nı gezdi. Burada parkın içerisinde kamelyaların üzerinde ateş yakıldığını, sulama sisteminin kırıldığını, bazı oyun aletlerinin yerinden söküldüğünü gördü. Parkın görüntülerini kamerayla kayda aldıran Başkan Özcan, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan parkın açılışını 2017 yılının Mayıs ayında yaptıklarını belirterek, Parkı bu şekilde bulduk. Gerçekten bu konuda şu an çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Milletin parasıyla, hemşehrilerimizin parasıyla yapılan parkın halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten işler acısı. Parkın pisliğini bir tarafa bırakıyorum, yapılan bütün korkulukların kırıldığını, buraya konulan bankların üzerinde ateşler yakıldığını görüyorum. Bunların her biri bu milletin parasıyla, vergisiyle, tasarrufu ile alınmış ve buralara insanlarımızın hizmetine sunulmuş milli servetlerdir. Bu milli servete zarar vermenin karşılığını nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Oyun aletleri kaynakla yapılmış aletler. Nasıl bir zorlama ile nasıl bir gayretle, nasıl bir çaba ile sökülmüş, kırılmış ve buralara atılmış. Buradaki yeşil alanı korumak için sulama sistemleri koymuşuz, bütün mekanizmaları kırılmış. Bütün kamelyaların üzerinde ateş yakılmış. Burada yaşayan insanlar buranın zarar görmesine nasıl müsaade ediyor. Bunu da anlayamıyorum. Sizlerden istirhamımız bu parkları sizlere kazandırıyoruz, sizler de çocuklarınıza bu eğitimleri verin. Lütfen devletin malına zarar verilmesine müsaade etmeyin buralara sahip çıkın ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA