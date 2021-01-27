Tokat merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Tokat merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

27.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:36
Tokat merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

TOKAT Emniyet Müdürlüğü'nce 2 il ve 1 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, 3'ü mahkemece tutuklandı.

TOKAT Emniyet Müdürlüğü'nce 2 il ve 1 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, 3'ü mahkemece tutuklandı. 

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte birinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin şehir dışı bağlantısı olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, İstanbul ve Tokat ile Reşadiye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 992 gram bonzai, 39 gram esrar ile 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

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