TOKAT KAZ GÖLÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
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TOKAT KAZ GÖLÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan koronavirüs tedbirleri kapsamında 77 gün önce kapatılan ve yeni normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açan 'Yaban hayatı geliştirme sahası' niteliğindeki Kaz Gölü, görselliği ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

06.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:30

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan koronavirüs tedbirleri kapsamında 77 gün önce kapatılan ve yeni normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açan 'Yaban hayatı geliştirme sahası' niteliğindeki Kaz Gölü, görselliği ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan olan Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı bulunuyor. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kaz Gölü, yeni normalleşme süreciyle tekrar ziyaretçilere açıldı.

'KAZ GÖLÜ DE KENDİNİ YENİLEDİ'

Pandemi nedeniyle kapalı bulunan Kaz Göl'ünün doğal güzelliğiyle dikkat çektiğini söylen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Kaz gölümüz Pazar ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait bin dönümlük arazi üzerinde bulunan güzel bir alanımız. Bu alanımız 100'ün üzerinde kulun bulunduğu bir kuş cennetidir. Koronavirüs salgını da azalıyor ama tedbirlerimiz halen devam ediyor. Bizler ilçemiz sınırlarımız içerisinde dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Şu anda da yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Kapalı olduğu süreçte Türkiye'nin her yerinde tabiatın kendisini yenilemesi oldu. Şu anda da Kaz Gölü kendini yeniledi. Bundan sonra gelecek olan ziyaretçiler daha güzel bir görüntü ile karşılaşacak ve güzel fotoğraflar çekecek. Pazar ilçemizi biz turizm cenneti haline getiriyoruz. Tarih ve doğa turizmi olarak da gelişeceğiz. Bu yıl Pazar ilçemizde turizmin patlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kaz Gölü'nün açıldığını söyleyen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü İhsan Ekinci ise Doğa Koruma ve kurumun görevlendirdiği ekiplerin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlandığını ve vatandaşların ise sosyal mesafe kurallarını gözeterek ziyaret edebileceklerini söyledi.

TOKAT KAZ GÖLÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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