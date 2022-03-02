Tokat havalimanı ne zaman açılacak 2022? Tokat havaalanı açıldı mı?

TOKAT (Haberler.com) - 2022 Tokat havalimanı ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen havalimanı 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pist tamamlandı. Peki, Tokat havaalanı açıldı mı?

TOKAT HAVAALANI AÇILDI MI?

Tokat'ta, 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanın 2022 yılı mart ayında resmi açılışının yapılması planlanıyor. Dev projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

TOKAT HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanının terminal binası ve kule inşaatında hummalı çalışma devam ediyor. Yeni Tokat Havalimanı'nın Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışının yapılması planlanıyor.

İHA'nın haberine göre, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Havalimanın Tokat ve bölgesini bundan sonraki süreçte dış dünyayı açacak tarımını, turizmini ve ticaretini geliştirecek çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Havalimanın Mart ayı sonunda açılmasının planladığını belirten Başkan Aldemir, "Tokatlılara şimdiden hayırlı uğurlu olsun müjdesini vermek istiyorum. Tokat Havalimanı sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu en güzel yatırımlardan birisi ve en teknolojik yatırımlardan olacak. Yani teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanlar şu anda Tokat Havaalanı'nda mevcut durumda gerçekleşecektir. Çevremize baktığımız zaman Sivas'ta, Amasya'da olmayan aletler şu anda bu Tokat Havaalanı'nda hizmete geçecek. İnsanlarımız burada uçmaya başladığı zaman, teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanları Tokat'ta kullanıldığını ve en modern tesisin de Tokat'ta yapıldığını görecekler" diye konuştu.

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