Bu otelin müşterilerini kediler karşılıyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Çetin Arabacı'nın işlettiği 47 yıllık otelde, 15 sokak kedisi düzenli olarak besleniyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Çetin Arabacı'nın işlettiği 47 yıllık otelde, 15 sokak kedisi düzenli olarak besleniyor. Konaklamaya gelen müşterileri, otelin etrafından ayrılmayan kediler karşılıyor.

Turhal ilçesinde 47 yıl önce Tahsin Arabacı tarafından işletmeye açılan otel, o tarihten itibaren sokak kedilerin beslenme mekanı haline geldi. 2010 yılında vefat eden dedesinden miras kalan oteli işleten Çetin Arabacı (35) da kedilere ev sahipliği yapma alışkanlığını devam ettirdi. Normalde 5 kedi bulundurulan otel, pandemi döneminde bu sayıyı 15'e çıkardı. Müşteriler, otelde kedilere sahip çıkıldığı için memnun olduklarını söyledi.

Her gün kedileri elleri ile besleyen otel sahibi Çetin Arabacı, "Otelimizde 47 yıldır kedileri besliyoruz. Yaklaşık 15 kedimiz var. Normalde 5 kedimiz vardı. Pandemi sürecinde 15 kedimiz oldu. Gelen müşterilerimizi karşılıyorlar. Gelen müşterilerimiz de durumdan memnun. Kedileri seviyorlar. Müşterilerin de hoşuna gitti. Biz de rızkımızı kedilerle paylaşıyoruz. Allah bize veriyor, biz de onlara yardımcı oluyoruz. 47 yıldır bu oteli işletiyoruz. Zamanında dedem de besliyordu. Biz de çocukluğumuzda dedemden örnek aldık. Bizim de hoşumuza gidiyor, seviyoruz da hayvanları. Sadece kedilerimiz için gelip otelimizde kalan müşterilerimiz var" dedi. Otel müşterilerinden İlhan Turan (44) ise, "Oteller 24 saat açık olduğu için sokak hayvanları ile iç içe. Hayvan sevgisinin de olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Kedileri gelip kaldığımızda sürekli seviyoruz. Bize terapi gibi oluyor" diye konuştu.

Otele sadece kedileri sevmek için gelip kaldığını belirten Abdülmecit Uçmaz (47) da bu sayede stres attığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen