Tokat Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı

Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (3)

ZANLI TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Muammer Güler öldürdüğü Alev Yıldırım'ın adliye çevresinde çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı. Jandarmaya ait zırhlı araçla adliyeye getirilen Muammer Güler girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBIS) ile Niksar Adliyesinden ifadesi alınan Muammer Güler mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından katil zanlısı Muammer Güler'e yardım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. ise Jandarma ve Çevik Kuvvet Polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesine getirildi. İki şüpheli adliyenin arka girişinden içeri alındı. Burada ifadeleri alınan Ö.Ç ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA