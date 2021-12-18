Tokat Belediyesince hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katılımıyla her hafta bir birimde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına devam edildi.

Eroğlu, Tokat Belediyesi olarak şehir için alın teri akıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Beraber yol aldıkları mesai arkadaşlarıyla hizmet içi eğitim seminerinde buluştuklarını anlatan Eroğlu, "Tokat'ımızın en başta gelen kuruluşlarından birinde görev yapmaktayız. Yaptığımız çalışmalarla şehre yön veren, şehrine katkı sağlayan ve o şehrin başta tarım olmak üzere ekonomisinde sosyal yaşantısında turizminde önde gelen bir kuruluştur." dedi.

Böylesine önemli bir kurumda görev yapan arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"8 yıla yakın bir zamandır sizlerle birlikteyiz. Her birimiz birbirimize kenetlenen, birlikte bu güzelliği oluşturan bir kurumuz. Sadece çalışanlarımızla değil, birlik ve beraberliğimizle tüm çalışmalara imza atıyoruz. Her yerde de gururla sizlerden bahsediyorum. Sizlerin gayreti ve emekleri olmasa bu çalışmaların hiçbiri olmaz. Daima elimizden ne gelirse bize ne düşerse yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sosyal denge sözleşmemizde yapabileceğimiz maksimum ne varsa bunu yapmaya çalıştık. Asgari ücretin açıklanmasıyla işçi arkadaşlarımızı bekleyen bir sözleşme süreci var. Bu konularda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu şehre hep birlikte alın teri akıtmaya devam edeceğiz."