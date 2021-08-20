Tokat Belediyesince 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
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Tokat Belediyesince 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Tokat Belediyesince 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Tokat Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bedeli çok ağır bir coğrafyada yaşadıklarını dile getirdi.

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli bulunduğunu dile getiren Bulut, "Biz de dedelerimiz gibi bedel ödemeye hazırız. Türkiye'yi dört bir yandan kuşatan küresel ve emperyalist saldırıya karşı hep birlikte hazırlıklı olmak zorundayız. Bu hazırlığın tek formülü vardır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde insanımızın köküne, mezhebine, inancına, geçmişine, mazisine bakmaksızın, sadece bu topraklarla olan gönül bağı, rabıtasını bilerek birlik ve beraberliğimizi tesis etmekten başka yol bulunmuyor." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da her sene geleneksel olarak aşure dağıt programı düzenlediklerini anlattı.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Eroğlu, "Aşure gününüzü tebrik ediyorum. Her dinin önemli günleri ve ayları olur. Muharrem ayı bizin için önemli bir aydır. Rabbimizin katında da ramazanda tutulan oruçtan sonraki en makbul oruç, muharrem orucunun olduğunu Peygamber efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor. Muharrem ayı bir tarafından bizim birliğimizin, beraberliğimizin, bizi biz yapan duyguların doruğa çıktığı önemli bir ay olmakla beraber bir taraftan da yüreğimizin dağlandığı, acılarımızın yeniden depreştiği bir aydır." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.

Tokat Belediyesince 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
Tokat Belediyesince 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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