Tokat Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor
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Tokat Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Tokat Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Tokat Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'nde devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Eroğlu, bölgede 650 metre uzunluğunda yağmur suyu ve 450 metre uzunluğunda kanalizasyon hat yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Başkan Eroğlu, daha sonra Tokat Şehir Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şehir Parkı'nın Tokat'ta Yeşilin Merkezi olacağını belirten Eroğlu, "Tokat Şehir Parkı'nda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda hanım kardeşlerimizin bir araya gelerek, günlerini, toplantılarını yapabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Yine Şehir Parkı'nda halkımızın dinlenebilmeleri için dekoratif kamelyalar, dinlenme alanları yapıyoruz. Parkımız içinde ağaçları, doğayı koruyarak ve ek ağaçlar dikerek bu alanı yeşilin merkezi haline getireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Tokat Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor
Tokat Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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