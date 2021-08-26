Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, e-spor merkezi kuracaklarını açıkladı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, e-spor merkezi kuracaklarını bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, e-spor merkezi kuracaklarını bildirdi.

Tokat Belediyesi tarafından "Tokat için e-Spor" sloganıyla başlatılan ve Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen 30 bin lira ödüllü e-Spor Turnuvası sona erdi.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği turnuva, 47 takımda 250 oyuncu ve yaklaşık bin kişilik katılımla yapıldı. Turnuva CS: GO, Valorant, Lol ve FİFA olmak üzere toplam 4 oyun üzerinden gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılanlara teşekkür eden Eroğlu, "Tokat'taki genç kardeşlerimizle yaptığımız görüşmelerle, onların istek ve talepleri doğrultusunda dijital platformdaki e-spor müsabakalarını turnuva haline getirerek duyurumuzu yaptık. 47 takım, 250 oyuncunun kaydolduğu, 950 katılımcının olduğu güzel bir turnuvamızın finalini tamamladık. 8 takımımız finale kaldı. Tokat için güzel bir e-spor turnuvası oldu. Tokat'ımıza, gençlerimize e-spor merkezi kazandıracağız. Profesyonel ve güçlü bir e-spor merkezi kazandırmanın sözünü veriyoruz. Gençlerimize, Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu