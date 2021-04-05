Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Tokatspor AŞ Başkanı'nın açıklamalarına yönelik savcılığa şikayette bulundu
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Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Tokatspor AŞ Başkanı'nın açıklamalarına yönelik savcılığa şikayette bulundu

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Tokatspor AŞ Başkanı'nın açıklamalarına yönelik savcılığa şikayette bulundu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokatspor AŞ Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokatspor AŞ Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu bildirdi.

Eroğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Cevap vermeye, muhatap almaya değmeyecek bir zatın, şahsıma, çalışma arkadaşlarıma ve sizin emanetiniz Tokat Belediyemize yönelik yapmış olduğu yalan, iftira, şantaj ve tehditlerle dolu açıklamalarına yönelik şikayetimizi Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

7 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını belirten Eroğlu, kendisinin ve ekibinin çalışmaları titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

Şehrin ortak değeri Tokatspor'a da şehrin tüm unsurlarıyla bu minval üzere destek verdiklerini bildiren Eroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Görüyorum ki Tokatspor AŞ Başkanı olan zat, haksız taleplerini karşılamadığımız, kamu arazilerini peşkeş çekmediğimiz için tehdit ve şantajla şahsımı, çalışma arkadaşlarımı ve partideki dava arkadaşlarımı zan altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştur. Bu şahsın yapmış olduğu iftiralar artık şantaja dönüşmüş, tehditkar açıklamalarla çıkar elde etmeye yönelmiştir. İftiralarını ileri boyuta taşıyan bu zat ayrıca çalışma arkadaşlarımızı töhmet altında bırakmaya çalışmaktadır. Zira açıklamasının bir kısmında iki arkadaşımızın bizzat ismini de vermek suretiyle şehrimizde 3 yıl önce yaşanan bir taciz dosyasıyla ilgili bu arkadaşlarımızın da adının geçtiği iddiasında bulunmuş, şahsımın da dosyanın kapatılması ile ilgili girişimler yaptığım iftirasını atmıştır.

Söz konusu olayla ilgili şüpheli ve sanık olarak ne adı verilen iki arkadaşımız ne bir meclis üyemiz ne de belediyemizde çalışan bir kişinin ismi şüpheli ya da sanık olarak dosyada geçmemektedir. Bu zatın belirttiği taciz olayı ile ilgili iş bu iddialar iftiradır, yalandır, insanların onuruna ve gururuna yapılmış ağır bir saldırıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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