TOKAT Akgül çifti, ziynet eşyalarını kampanyaya bağışladı Akgül çifti, ziynet eşyalarını kampanyaya bağışladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak isteyen Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti evlilik yüzükleri ve küpelerini bağışladı.

Akgül çifti, ziynet eşyalarını kampanyaya bağışladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak isteyen Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti evlilik yüzükleri ve küpelerini bağışladı.

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk sahibi Gülhanım-İsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzükleri ile küpelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istedi. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve evden çıkmayan Akgül çifti 155'i arayarak, polislerden yardım istedi. Çift, eve gelen polis ekiplerine kampanyaya bağışlanması için evlilik yüzüklerini ve küpeyi teslim etti. Polis ekipleri duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür ederek yüzük ve küpeyi teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurdu. Ziynet eşyalarının karşılığı olan bin 310 lirayı alan polis ekipleri, çiftin adına parayı kampanya hesabına yatırdı.

'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN'

Eşinin duygulandığını ve kendisine danışıp ortak karar aldıklarını belirten emekli imam İsa Akgül eve gelen polislere, "Eşim evde Cumhurbaşkanımızı dinlerken duygulandı. Bana 'ben küpemi ve yüzüğümü vermek istiyorum, ne diyorsun' dedi. Ben de destekledim. Aradık geldiniz, arzumuzu, isteğimizi yerine getirdiniz. Aslında biz kendimiz gidip bozdurabilirdik ama ben kendim kalp hastasıyım, hanım uyku apnesi hastası. Bu sebeple çıkamıyoruz. Biz kendi kendimizi idare ediyoruz. Ama kendini idare edemeyenlere de bir nebze çorbada tuzumuz olmasını, katkımız olmasını istedik" dedi.

Gülhanım Akgül ise cumhurbaşkanının çağrısına duyarsız kalamadığını ifade ederek, "Çorbada tuzumuz olsun istedim. Eşime danıştım ve yüzüğüm ile küpemi vermeye karar verdim. Benim sevdiğim küpem ve yüzüğümdü. Az ama sevabı bize yeter diye verdim. Reisimizin çağrısına duyarsız kalmadım" diye konuştu.

Kaynak: DHA