Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden Duyuru
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Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden Duyuru

Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden Duyuru
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Valiliğimiz 112 Acil Çağrı Merkezine 6 (Altı) aylık (Ocak-Haziran 2021) süreç içerisinde 354. 099 adet çağrı yapılmış olup, gelen çağrıların yaklaşık %78'nin asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır.

Valiliğimiz 112 Acil Çağrı Merkezine 6 (Altı) aylık (Ocak-Haziran 2021) süreç içerisinde 354. 099 adet çağrı yapılmış olup, gelen çağrıların yaklaşık %78'nin asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Bu çerçevede; Çağrı Merkezine yapılan toplam çağrılar içerisinde yüksek oranda yer alan asılsız ve gereksiz aramaların azaltılması, acil yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği riskine karşılık taleplerinin daha hızlı karşılanması, çağrı karşılama personeli verimliliğinin daha etkin olması, zaman ve kaynak israfının önüne geçilmesi amacıyla, çağrı merkezine asılsız ve gereksiz arama yapan numaraların tespit edilerek ilgililer hakkında idari yaptırım uygulanması önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesinde yer alan "112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. " hükmü amirdir. (Yeniden değerleme sonucu 2021 yılı İdari Para Cezası miktarı 413, 00 TL'dir. )

Ayrıca, fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suçlar hakkında da, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Açıklanan nedenlerle, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan (asılsız) aramalarla ilgili sorumlular hakkında, mezkur Kanun kapsamında belirtilen idari para cezasının uygulanacağının kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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