Tok: "Camilerimize Yardımlarımız Devam Edecek"

Adalet Mahallesi'nde yapımı devam eden Hz. Ömer Camisi'nde incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, cami cemaati ve Kur'an Kursu öğrencilerinin taleplerini dinledi.

Cami, mescit ve okul gibi kamu alanlarına desteklerini sürdüren Başkan Erdoğan Tok, Adalet Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Camisi'nde incelemelerde bulundu. İlkadım İlçe Müftüsü Hasan Başoğlu ve Adalet Mahallesi Muhtarı ve Hz. Ömer Camisi Derneği Başkanı Kadir Durğut'un eşlik ettiği ziyarette inşaat süreci ile ilgili son bilgileri alan Başkan Tok, camiye bağlı Kur'an Kursu ve kreşi de ziyaret etti.

"Adalet Mahallemizin ihtiyacına cevap verecek"

Uzun zamandır inşaat sürecinin devam ettiği camide sona yaklaşılmasının sevindirici olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Adalet Mahallemizin cami ihtiyacına büyük ölçüde çözüm olacak Hz. Ömer Camisi'nde İlçe Müftümüz Hasan Başoğlu ile son aşama için istişarede bulunduk. İlkadım Belediyesi olarak ilçemiz sınırlarındaki tüm camilerimiz ve mescitlerimizde mutlaka bir hizmetimiz bulunmakta. Örneğin bakım onarım, çevre düzenlemesi, boya badana işleri, çatı onarımı, kilitli parke taş döşeme çalışması, ağaç budama, peyzaj düzenlemeleri, kamelya ve bank montajı olmak üzere, 4 yılda toplam 2,5 milyon TL'lik hizmet yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu da şahsım ve belediyemiz adına gurur vericidir. Hz. Ömer Camisi ziyaretimizle hem inşaatın son aşamasında gerekli ihtiyaçları görmüş hem de mahalle sakinlerimizle bir araya gelmiş olduk. İlkadım Belediyesi olarak yapmamız gereken ney ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiç tereddüt etmeden yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Kur'an Kursu ve kreş örnek bir çalışma olmuş"

Hz. Ömer Camisi'nin hizmete açılan bölümlerinde mahalle sakinlerinin faydalandığı Kur'an kursu ve kreşi de ziyaret ederek kursiyerler ve çocuklarla yakından ilgilenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Birçok kısmının belediyemizce yapıldığı bu alan diğer camilerimiz içinde örnek teşkil etmelidir. Mahalle sakinlerinin gönül rahatlığı içerisinde çocuklarını teslim edebildikleri ve her yaştan hanım kardeşimizin Kur'an-ı Kerim eğitimi alabileceği nezih bir ortam var. Bu ortamların cami bünyesinde ve müftülük gözetiminde olması da önemli bir konudur. Bu nedenle Hz. Ömer Camisi içerisinde bulunan Kur'an kursu ve kreş örnek bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese İlkadımlı kardeşlerim adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN