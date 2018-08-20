Tohma Çayı'na Kanalizasyon Karıştığı İddiası

Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Çayı'na kanalizasyon suyu karıştığı iddia edildi.

Zaviye Mahalle Muhtarı Muhammet Celalettin Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 gün önce arızalanan mahalleye ait kanalizasyon pompasının onarılmadığını ve kanalizasyonun Tohma Çayı'na aktığını ileri sürdü.

Tohma Çayı'na kokudan yaklaşılamadığını ifade eden Ateş, şunları söyledi:

"Mahallenin kanalizasyon hattını arıtma tesisine taşıyan pompanın 45 gündür bozuk olması nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi bu görüntü ve ağır bir kokuya maruz bırakıyoruz. Şahsım ve mahalle sakinleri olarak durumun çözülmesi için MASKİ'ye başvuruda bulunduk. Somuncu Baba Külliyesi yanı başındaki olumsuz durumun artık son bulmasını istiyoruz."

Mahalle sakini Mustafa Yiğit de aylardır bu kokuya maruz olduklarını dile getirerek, bir an önce bu durumun düzeltmesini istedi.