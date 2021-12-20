TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkiye'nin en etkili üniversiteleri arasında yer aldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, QS, THE-WUR, C-WUR ve Greenmetric gibi önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarının yayınlamış olduğu dünya sıralamalarında mevcut başarısı ve kalitesi tasdik edilmiş olan üniversitenin sahip olduğu potansiyeli gösterir nitelikte yeni bir dünya sıralaması AD Scientific Index tarafından yayımlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilim insanını son beş yıldaki yayın performansları (h-indeks/ i10 indeks ve puanları) ve verimlilikleri açısından sıralayan AD Scientific Index 2022 bilim insanı ve üniversite sıralaması sonuçlarına göre TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında Türkiye 15'si, bölgesel sıralamada 352. ve dünyada ise 1092. sırada yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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