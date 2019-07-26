TOGÜ Rektörü Bünyamin Şahin'e ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Çomaklı, Rektör Bünyamin Şahin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Prof. Dr. Çomaklı, ziyarette yaptığı açıklamada, her iki üniversitenin işbirliği içerisinde olacağını ve Tokat'tan öğrencileri ve akademisyenleri Anadolu Üniversitesinde konuk etmekten onur duyacaklarını belirtti.

Şahin ise Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA