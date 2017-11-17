Togo'da Gösteri

Togo'da anayasanın değişmemesi için düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.



Binlerce Togolu, muhalefetin çağrısı üzerine, mevcut anayasanın korunması ve Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifası için başkent Lome'de protesto düzenledi.



Protestoya katılan muhalefet aktörlerinden Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, AA muhabirine açıklamasında, hükümetin diyalog sürecinden bahsetmesine rağmen muhalefetin taleplerinin yerine getirilmediğini ifade etti.



Ülkenin bazı bölgelerinde gösteri düzenleme yasağının uygulandığına dikkati çeken Adjamagbo Johnson, Togo'da zorbalığın ortadan kaldırılması ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.



Siyasi krizin arka planı



Hükümetin anayasada yapmak istediği değişikliğe karşı 1992'de kabul edilen mevcut anayasanın korunmasını talep eden muhalefet, ülke çapında gösteriler düzenliyor.



Muhalefet, ağustos ayından bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çıkan olaylarda 16 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını iddia ediyor.



Hükümetin geçen hafta ülkedeki siyasi krize son vermek için diyalog süreci başlatılacağını duyurmasına rağmen muhalefet, Gnassingbe'nin görevi bırakması için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.