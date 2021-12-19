TOGG aracını ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak

ABD'NİN Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u Turkish Cargo taşıyacak.

Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

21 ARALIK'TA TAŞINACAK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18: 30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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