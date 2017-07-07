Tofaş'tan 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu

Tofaş, 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.



Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri doğrultusunda hazırlanan 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.



Rapora göre, üretim hacmindeki büyük artışa rağmen özelikle çevre yönetiminde başarılı bir performans sergileyen şirket, geçen yıl araç başı enerji tüketim ve emisyon miktarını kayda değer seviyede düşürme başarısı gösterdi.



Çevresel performansını geliştirmeye devam eden Tofaş, 2016'da üretim miktarındaki kayda değer artışa rağmen araç başına enerji tüketimini yüzde 17 azaltarak 3,90 GJ, araç başına emisyon miktarını ise yüzde 16 azaltarak 0,400 ton CO2e düzeyine düşürdü.



Tofaş, yürüttüğü enerji verimliliği projeleri sayesinde 60.169 GJ enerji ve 4.213 ton CO2e emisyon tasarrufu elde etti. Ayrıca, operasyonlarını minimum düzeyde su tüketimi ile gerçekleştirmeyi ve kullandığı suyun geri kazanımını sağlamayı sürdürdü.



Tofaş, söz konusu dönemde, çevresel yönetim uygulamalarıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 4 farklı ödüle layık görüldü.



Kurumsal sürdürülebilirlik performansını raporlama döneminde artırmaya devam eden Tofaş, bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim notunu 9,14'e yükselti. Tofaş aynı zamanda, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazanan 43 Türk firması arasında yer alıyor.



İş Sağlığı ve Güvenliğinde Örnek Uygulamalar





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, büyüyen iş hacmi ve Ar-Ge yetkinlikleriyle Tofaş'ın küresel konumunu her geçen gün daha da kuvvetlendirdiklerini belirterek, Tofaş'ın çevresel performansını güçlendirici çalışmalara önemli miktarda kaynak aktardıklarını bildirdi.



Eroldu, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz uygulamalar çevresel performans göstergelerimize olumlu yansıdı. Diğer taraftan 'Sıfır Kaza' hedefimizle ve 'Adım Adım İş Güvenliği' yaklaşımımızla, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı iyileştirmeye yıl içerisinde devam ettik. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa İş Güvenliği Ajansı tarafından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızla aldığımız ödüllerimizi takiben, bu raporlama döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalarımızla MESS tarafından düzenlenen yarışmada şirketler kategorisinde 'Altın Eldiven', bireysel kategoride ise 'Altın Öneri' olmak üzere iki ödüle layık görüldük. Ortaklarımız Koç Holding ve FCA'dan aldığımız güçle, paydaşlarımız için değer üretmeye devam ediyoruz.



En değerli sermayemiz olan çalışanlarımız için bireysel ve mesleki yeteneklerinin geliştirildiği, katılımcı bir iş ortamı yaratmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2016'da 2 bini aşkın ilave istihdam yarattık. Aynı dönemde çalışan başına eğitim süresini 2 katına çıkararak Tofaş Akademi'de 8 binden fazla kişiye 665 bin 629 kişi/saat eğitim sağladık. Bunun yanında çalışanlarımızın iş süreçlerine katılımını destekleyici uygulamalar yürüttük."



Sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal bir vatandaş olarak topluma değer yaratmayı sürdürdüklerini belirten Eroldu, eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre alanlarında hayata geçirdikleri projelerine hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.