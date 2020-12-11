TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ten 'su tasarrufu' çağrısı
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TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ten 'su tasarrufu' çağrısı

11.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:41
TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ten 'su tasarrufu' çağrısı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İklim şartlarındaki değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi tüketmeyelim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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