TOBB nefes kredisi KOBİ'lere nefes olacak
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TOBB nefes kredisi KOBİ'lere nefes olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başvuru süreci açılan ve 7. kez üyelerin hizmetine alınan TOBB Nefes Kredisinin KOBİ'lere nefes olacağını söyledi.

TOBB nefes kredisi KOBİ'lere nefes olacak
29.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:22

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başvuru süreci açılan ve 7. kez üyelerin hizmetine alınan TOBB Nefes Kredisinin KOBİ'lere nefes olacağını söyledi.

Nefes Kredileri ile ilgili bilgilendirme toplatısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Nefes Kredisi ile bu zor süreçte üyelerinin bir nebze olsun nefes almalarını sağlamaya çalıştıklarını belirterek "50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki bir krediyi KGF kefaletiyle 2020 yılında ödemesiz, yıllık yzde 7.5 faiz oranı ve 12 eşit taksitli ödeme planı ile üyelerimize özel bir banka aracılığı ile tahsis etmiş bulunuyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak üst kuruluşum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Hazine ve Ekonomi Bakanlığımıza, Kredi Garanti Fonu'na ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin bankaya kredi başvurusuna gitmeden önce odamız web sayfasındaki online işlemler menüsünden TOBB Nefes Kredisi Faaliyet Belgelerini almalarını önemle hatırlatmak isterim. Ülkemizin ve dünyamızın içinden geçtiği bu zor günlerde, üyelerimize yönelik olarak gerçekleştirilen bu değerli finansman desteği dolayısıyla başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkemize, milletimize ve üyelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Banka Müdürü Yasemin Geçer'de "KOBİ'lerimiz, Koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bugüne kadar özellikle KOBİ'lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ'lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 2017 yılında KOBİ'lerimize düşük faiz imkanı tanıdığımız ilk Nefes Projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık; devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koyarak toplam 12 bin KOBİ'ye, 1,1 milyar TL kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15'e yakın, kredi faiz oranları ise yüzde 17-18'ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile KOBİ'lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1.3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu'nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ'ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 Milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ'lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından DTSO Başkanı Şahin,Banka Müdürü Geçer'e bilgilendirmesi için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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