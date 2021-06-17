TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesine ziyarette bulunan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Kaymakam Türker Çağatay Halim ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu'ndan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine ziyarette bulunan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Kaymakam Türker Çağatay Halim ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu'ndan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ziyaretlerinden dolayı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş'in vefatı için taziye ziyaretine gelip, Simav'ıda ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na şükranlarını sunduğunu belirtti.

Simav'daki sanayi yatırımlarıyla ilgili bilgiler alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülke kalkınmasında emeği olan esnafların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Simav Kaymakamlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve protokol üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Simav ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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