TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Haberler | Güncel

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası başlattıklarını duyurdu.

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası başlattıklarını duyurdu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası başlattıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak Daha yeşil bir Türkiye için TOBB, 365 Odamız ve Borsamız, 64 Sektör Meclisimiz, 81 ildeki Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız olarak 1.5 milyon üyemiz adına 1.5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Her üyemiz için bir fidan' kampanyası
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Her üyemiz için bir fidan' kampanyası
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Her üyemiz için bir fidan' kampanyası
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Her üyemiz için bir fidan' kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası - Haberler
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