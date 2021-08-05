TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Her üyemiz için bir fidan" kampanyası başlattıklarını duyurdu.