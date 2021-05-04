TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne'nin İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin'in (55) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne'nin İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin'in (55) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İbrahim Girgin'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. İlk olarak İpsala Ticaret Borsası binasına uğrayan Hisarcıklıoğlu, burada bir araya geldiği borsa yöneticilerine başsağlığı diledi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Girgin'in evine giderek, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İbrahim Girgin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Camia olarak kaybımız büyük" dedi.

Taziye ziyaretinde Rifat Hisarcıklıoğlu'na TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Ali Kopuz, Faik Yavuz ve Cengiz Günay, oda ve borsa yöneticileri ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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