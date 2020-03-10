TMSF Başkanı Gülal: "TMSF'nin kayyumunda 806 şirket yönetiliyor"
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Royal Halı, Antalya, Güncel

TMSF Başkanı Gülal: "TMSF'nin kayyumunda 806 şirket yönetiliyor"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen şirket sayının 806 olduğunu belirterek, "Bunların öz kaynak büyüklüğü 25,7, aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira seviyesinde.

10.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:25
TMSF Başkanı Gülal:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen şirket sayının 806 olduğunu belirterek, "Bunların öz kaynak büyüklüğü 25,7, aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira seviyesinde. İstihdam sayımız ise 40 bin 667'dir." dedi.

Gülal, Antalya'nın Serik ilçesinde Royal Halı tarafından düzenlenen "Liderler Zirvesi 2020" programında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu tespit edilen kişilere ait bir kısım varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı.

FETÖ üyesi kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ancak şirketlerin cezalandırılamayacağını ifade eden Gülal, şunları kaydetti:

"Şirketler milli servet. Bu şirketler istihdam ve katma değer yaratmaya devam edecekler ve ekonominin içerisinde kalacakları şeklinde bir taahhüdümüz olmuştu. Bu manada şirketler, devraldığımız günden bu güne kadar aktif olarak yüzde 42 seviyesinde büyüdüler. Bu şirketlerin içerisinde çok kıymetli markalarımız var. Bu markalarımızdan bir tanesi de bugün lansmanını yaptığımız Royal halı. TMSF'nin kayyumunda 806 şirket yönetiliyor. Bunların öz kaynak büyüklüğü 25,7, aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira seviyesinde. İstihdam sayımız ise 40 bin 667'dir."

Bünyelerindeki şirketlerin büyümeye devam edeceğini vurgulayan Gülal, Royal Halı şirketinin 2019'da cirosal bazda 38,4 milyar lira büyüdüğünü ve yılı 295 milyon lirayla kapattığını ifade etti.

Royal Halı'nın istihdama önemli katkısının olduğuna dikkati çeken Gülal, "158 milyon lira ihracat ve 632 kişi istihdamıyla ekonomiye katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Program sonunda Gülal, Royal Halı Genel Müdürü Tansel Talu ve Royal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç'a plaket verdi.

Zirve 12 Mart'ta sona erecek.

TMSF Başkanı Gülal: 'TMSF'nin kayyumunda 806 şirket yönetiliyor'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

TMSF Başkanı Gülal: "TMSF'nin kayyumunda 806 şirket yönetiliyor"

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