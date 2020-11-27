TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi
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TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

27.11.2020 08:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:26
TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Erzincan İl Tarım Müdürü Murat Şahin ile birlik ve kooperatif başkanlarıyla buluşan TMO Genel Müdürü Güldal, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Erzincan tarım sektörünün şehrin ekonomisinde lokomotif görevi gördüğünü söyleyen Genel Müdür Ahmet Güldal, sektörün sorunlarının çözümü yönünde çaba sarf ettiklerini kaydetti. Sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Güldal, Ankara'da sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi. - ERZİNCAN

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TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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