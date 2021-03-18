TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine Varol seçildi
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TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine Varol seçildi

18.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:22
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine Varol seçildi

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol seçildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol seçildi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği yasa ve ana yönetmeliğinde belirtilen amaçlara ulaşabilmek, bağlı oda birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla il genellerinde TMMOB'ye bağlı odaların oluşturduğu İl Koordinasyon Kurulu'nun her dönem sekretarya seçimi yapılmaktadır. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi hizmet binasında İKK Temsilcileri ile TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, TMMOB ne bağlı olan 14 odanın şube ve temsilciliklerinin üyeleri katıldı. Toplantıda, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kayseri Sekreteri seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol oybirliği ile İKK sekreterliğine seçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:22:56. #1.15#
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