TKN Coin Nedir? TKN Coin Yorum ve Grafiği!

TKN coin nedir sorusu ile TKN coin yorum ve grafiği araştırılıyor. TKN coin, Ethereum tarafından desteklenen merkezi olmayan bir bankacılık alternatifidir. Monolith, Ethereum tabanlı jetonları güvenli bir şekilde saklamak için gözetim dışı bir sözleşme cüzdanı sağlar.

Monolith bugünkü fiyatı ₺3,06 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺309.620 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #950, piyasa değeri ₺104.077.176 TRY. Dolaşımdaki arz 34.012.088 TKN coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

TKN COİN NEDİR?

TKN, Ethereum tarafından desteklenen merkezi olmayan bir bankacılık alternatifidir. Monolith, Ethereum tabanlı jetonları güvenli bir şekilde saklamak için gözetim dışı bir sözleşme cüzdanı sağlar. Kullanıcılar daha sonra bunları fiat ile değiştirebilir ve Monolith Visa banka kartlarına yükleyebilirler. Sözleşme Cüzdanı gözetim altında değildir, açık kaynaklıdır ve merkezi değildir. Bir saldırı durumunda kullanıcıların fonlarını korumak için tasarlanmış gelişmiş güvenlik özelliklerini uygular. Monolith Visa banka kartı dünya çapında kabul edilmektedir ve şu anda EEA'da ikamet edenler için mevcuttur (Avrupa'daki 31 ülke).

Monolith token, TKN, topluluk üyelerine Monolith kartının başarısına katılma şansı verir. TKN, insanların günlük satın alımlar için ödeme yapmak için kullandıkları büyüyen bir ERC-20 token sepeti ile desteklenmektedir. Bir Monolith kart kullanıcısı, TKN dışında herhangi bir jeton harcadığında, TKN Topluluk Sandığına% 1 katkı gönderilir. TKN sahipleri daha sonra sandıktaki paylarını kullanmak için tokenlerini istedikleri zaman nakde çevirebilir ve yakabilirler.