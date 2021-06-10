TKKD Akdeniz Bölge Başkanlığından huzurevi ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TKKD Akdeniz Bölge Başkanlığından huzurevi ziyareti

TKKD Akdeniz Bölge Başkanlığından huzurevi ziyareti
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevini ziyaret etti.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevini ziyaret etti.

Türktekin, ziyarette yaşlıları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korumak büyük fedakarlık gösterdiğini belirttiği huzurevi çalışanlarına teşekkür etti.

Sosyal devlet ilkesinin anayasanın en önemli ilkelerinden biri olduğunu belirten Türktekin, daha sonra şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışı, sadece devlete değil, bireylere de sorumluluklar yükler. Gelişmiş ülke olabilmenin ön koşullarından biri sosyal devlet anlayışının toplumda yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle yaşlılarımıza destek olmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Zira, toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır."

Huzurevi Müdürü Serdar Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bulaş riskine karşı tüm ekip olarak gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştıklarını bildirdi.

Güneş, aynı yoğunlukta çalışmayı sürdürdüklerini bildirerek, "Devletimizin şefkatli ve koruyucu elini yaşlılarımızın üzerinde hissettirmek, onların burada huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak, dualarını alabilmek bizim için çok kıymetli ve önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türktekin, ziyaretinde huzurevi çalışanlarına gül dağıttı.

TKKD Akdeniz Bölge Başkanlığından huzurevi ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sarp Akkaya Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Aziz Yıldırım Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TKKD Akdeniz Bölge Başkanlığından huzurevi ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:46:24. #1.14#

title