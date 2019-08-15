TKİ Genel Müdürü Bayrak, madencilerle bayramlaştı

15.08.2019 18:57

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinde özel sektöre ait maden ocağı ve Maden - İş Sendikası şubesini ziyaret ederek işçilerle bayramlaştı.

Sendikanın Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık ve Şube Sekreteri Selim Arslan tarafından karşılanan Bayrak, daha sonra vardiya değişimi yapan özel sektöre ait maden ocağına geçti.

Burada işçilerle bayramlaşan Bayrak, madencilerin zor şartlarda emek mücadelesi verdiğini belirterek, bayramda da birlik ve beraberliği sürdürdüklerini, onları iş yerinde ziyaret etmenin ve madende bayramlaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Şube Başkanı Kocabıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA