Tiyatroseverler ekran başına
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Tiyatroseverler ekran başına

Tiyatroseverler ekran başına
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi'nin web tv kanalı olan tvnev Irmak Arıcı ve Neşet Ertaş Türküleri Konserlerinin ardından bu akşam 'Aslı ile Berkcan' adlı oyunu ekranlara taşıyacak.

Nevşehir Belediyesi tam kapanma günlerinde bu kez ünlü sanatçılar Volkan Severcan, Melda Gür, Zuhal Yalçın ve Sefa Zengin'in rol aldığı 'Aslı ile Berkcan' adlı tiyatro oyununu tvnev izleyicileri ile buluşturuyor. İzleyicileri kahkahaya boğacak olan oyun bu akşam saat 21.00'da tvnev ekranlarında olacak.

Müge Osmanağaoğlu'nun yazdığı ve yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği oyun saat 21.00'dan itibaren tvnev'in Facebook ve YouTube hesaplarından yayınlanacak.

Melda Gür, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın ve Sefa Zengin gibi ünlü sanatçıların rol aldıkları oyunda bir aile içerisinde yaşanan olaylar mizahi bir dille anlatılıyor.

Kaynak: Bültenler

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