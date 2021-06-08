Tiyatronet'e ödül

Oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 46 yıldır sürdürülen "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri" seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2020 - 2021 "Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülleri" sahiplerini buldu.

Tiyatronet'e bir ödül daha

Tiyatronet'e kültür ve sanata katkı ödülü

Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmede 'Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü'ne Çevrim İçi Tiyatro Platformu "tiyatronet.com"da layık görüldü.

Tiyatro oyuncusu, yönetmen Onur Şenay ve iş insanı Menekşe Uçaroğlu tarafından kurulan tiyatronet.com beş ay içinde Türkiye ve dünyadan yüz bini aşkın üyeye ulaşarak, tiyatro oyunlarını sahneden izleyicilerin evine taşıyor. Oyunları özel prodüksiyonlar ile kayda alıp, tiyatroyu daha önce görmediğimiz açılardan deneyimleme olanağı sunan dijital tiyatro platformu tiyatronet.com farklı tiyatro gruplarının eski ve yeni, yerli ve yabancı yazarlara ait oyunlarını dijital ortamda bir araya getiriyor.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra eğitici içerikler ve röportajlara da yer verilen platformda Türkçe ve pek çok dilde altyazı seçeneği ile birlikte, işitme engellilere özel altyazı özelliği çok yakında uygulama içerisinde yerini alacak. Pandemi döneminde ortaya çıkan bir fikirden yola çıkılarak hayata geçirilen tiyatronet.com, platformun kurucusu olan Onur Şenay "Çok kıymetli tiyatro büyüğümüz oyun yazarı İsmet Küntay adına verilen ödüle kısa bir zaman önce hayata geçirdiğimiz tiyatronet'in de layık görülmesi bizi çok mutlu etti. Bu ödül doğru işler yaptığımızın kanıtıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler