Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

05.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:43

"Ağaçlar Ayakta Ölür", İspanyol yazar Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan ve ülkemizde ilk kez 1964 yılında sinema ya daha sonraları tiyatro ya uyarlanan, Macide Tanır, Yıldız Kenter gibi usta oyuncuların başrollü oynadığı bu oyun günümüz Türkiyesi'nde, konusuyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nedim Saban 'tarafından yeniden sahneye uyarlanan oyun, 80li yıllar Türkiyesi'nde geçiyor.