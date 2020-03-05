Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
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Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

'Süper İyi Günler', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Şen Makas' ve 'Ahududu' adlı Tiyatrokare oyunları dikkat çekici hikayeleriyle tiyatroseverlerle buluşacak

05.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:43
Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

"Ağaçlar Ayakta Ölür", İspanyol yazar Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan ve ülkemizde ilk kez 1964 yılında sinema ya daha sonraları tiyatro ya uyarlanan, Macide , Yıldız Kenter gibi usta oyuncuların başrollü oynadığı bu oyun günümüz Türkiyesi'nde, konusuyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nedim Saban 'tarafından yeniden sahneye uyarlanan oyun, 80li yıllar Türkiyesi'nde geçiyor.



Kaynak: Snob Magazin

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