Tiyatrocu Sezai Altekin, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tiyatrocu Sezai Altekin, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:32
Tiyatrocu Sezai Altekin, AA'nın

Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren ünlü tiyatrocu Sezai Altekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren ünlü tiyatrocu Sezai Altekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Altekin, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Altekin, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" ve Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Altekin, "Hepsini tek tek inceledim. Çok müthiş ve başarılı fotoğraflar olmuş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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