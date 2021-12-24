Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, Bilecik'te hayatını anlattı

BİLECİK (İHA) - Usta tiyatro sanatçı Nilgün Belgün, hayatını anlattığı ' Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi' oyununu Bilecikliler için sahneledi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Dolu dolu geçen Aralık ayının son oyuncusu Nilgün Belgün oldu. Hayatını kaleme aldığı 'İçimdeki Kadın: Aşk ve Komedi' adlı kitabından uyarlanan Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi' adlı oyunda tek başına sahne aldı. Büyük ilgi gören müzikli danslı oyunda kendi hayatını anlatan usta sanatçı, anılarını ve yaşadıklarını anlatırken kimi zaman güldürdü, kimi zaman duygulandırdı. Yıllara meydan okuyan enerjisiyle büyük beğeni toplayan Nilgün Belgün, Bilecik halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Geceye eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcıları ile katılan Başkan Semih Şahin, oyunun sonunda tecrübeli oyuncuya hediyelerini takdim etmek için sahneye çıktı. Bu güzel temponun önümüzdeki aylarda da devam edeceğini vurgulayan Başkan Semih Şahin Bilecik halkının her şeyin en güzelini hak ettiğini, Bilecik Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya her anlamda destek olmaya devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

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