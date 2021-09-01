Tiyatro sanatçısı Ahmet Yaşar Özveri hayatını kaybetti
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Tiyatro sanatçısı Ahmet Yaşar Özveri hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Ahmet Yaşar Özveri hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçısı Ahmet Yaşar Özveri, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçısı Ahmet Yaşar Özveri, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Özveri, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının emektar oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve tiyatro camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında komşularının kendisinden haber alamaması üzerine Körfez Mahallesi'ndeki evinde yarı baygın halde bulunan Özveri, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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