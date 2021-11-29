Tiyatro öğrencilerinden muhteşem mezuniyet oyunu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri Rus Yazar Anton Çehov'un 'Çok Yaşa' adlı oyunu mezuniyet sevinci yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Pandemi döneminde eğitimlerini bir süre uzaktan sürdüren tiyatro bölümü öğrencileri, bu süreçte sergileyemedikleri mezuniyet oyunu ile izleyiciyle buluştu. Rus Yazar Anton Çehov'un 'Çok Yaşa' adlı oyunu ile seyirci karşısına çıkan tiyatro bölümü öğrencileri, performansları ile büyük beğeni topladı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Deniz Büyükuysal Lişesivdin ve Deniz Yılmaz Karaoğlu'nun yönetmenliğindeki oyunun sanat danışmanlığını Gözlem Kurt yaptı. Cihan Şarlak, Habibe Saçlı, Hale Koyun, Osman Demir ve Ömer Baysar'ın rol aldığı oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı. Tek perdelik oyunda tiyatro bölümü öğrencileri ayakta alkışlandı.

MEZUNİYET BELGELERİNİ ALDILAR

Oyun sonrasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, genç tiyatrocuları tebrik etti. Tiyatronun bu atmosferini çok özlediklerini söyleyen Bilgin, "Bu sahnelerde gençlerimizin yetişiyor olmasından dolayı çok mutluyum. Salgın döneminde Muhittin Başkanımız sanata ve sanatçıya hep destek oldu, olmaya da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı önemsiyor ve gerekli desteği veriyoruz. Emeklerimize sağlık" dedi. Başkan Danışmanı Önder Bilgin, daha sonra oyunculara mezuniyet belgesini verdi.

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