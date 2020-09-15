Tiyatro, opera ve bale gösterimleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak yapılabilecek
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Tiyatro, opera ve bale gösterimleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına aldı.

Tiyatro, opera ve bale gösterimleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak yapılabilecek
15.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:16

Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alındığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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