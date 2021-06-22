TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

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Devlet Tiyatroları Antalya 11'nci Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Anna Karenina' adlı oyun ile perdesini açtı.

Devlet Tiyatroları Antalya 11'nci Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Anna Karenina' adlı oyun ile perdesini açtı. Festivale izleyici ilgisi yoğun oldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önü siyah perdeyle çevrilerek oluşturulan açık alanda start verilen festivalde, izleyici pandemi kurallarına uygun mesafeli oturma düzeni, HES kodu sorgulaması, maske, ateş ölçümü kontrolleri eşliğinde içeri alındı.

Festivalin ilk gününde Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahneye çıktı. Lev Tolstoy'un yazdığı, Helen Edmundson'un oyunlaştırdığı, Cevat Çapan'ın yönettiği, İpek Atagün Gezener'in koreografisini hazırladığı 'Anna Karenina' adlı eserde 22 oyuncu rol aldı.

ANNA KARENİNA'YA ALKIŞ

Tiyatro özlemini, Devlet Tiyatroları Antalya 11'nci Uluslararası Tiyatro Festivali ile gidermeye başlayan yerli ve yabancı izleyici, 'Anna Karenina'yı dikkatle izledi, oyuncuları dakikalarca alkış yağmuruna tuttu. Oyun sonunda toplu halde sahneye çıkan eserin yönetmen ve oyuncuları, izleyicilere teşekkür etti.

FESTİVALİN SON OYUNU 'YALNIZLIK'

Festival, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun 'Kürk Mantolu Madonna' (24-25 Haziran), İspanya Kulunka Tiyatrosu'nun 'Yalnızlar' (28-29 Haziran), Kazakistan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu'nun 'Yalnızlık' (30 Haziran-1 Temmuz) oyunlarıyla devam edecek. Festivalin perdesi 1 Temmuz Perşembe akşamı 'Yalnızlık' adlı eserin sahnelenmesiyle kapanacak.

İZLEYİCİYE YENİDEN 'MERHABA'

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum, "Tüm dünyanın içinde bulunduğu şu zor günlerde pandemi sürecinin etkilediği yaşamlarımızda bir nefes, bir can, bir heyecan olma umudu ile Devlet Tiyatroları Antalya 11'nci Uluslararası Tiyatro Festivalimizle seyircilerimize bugün yeniden 'merhaba' demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyalı tiyatro severler, festival süresince birbirinden güzel eserleri izleme fırsatını yakalayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı