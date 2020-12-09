TİTCK içerisinde "Ranitidin" bulunan ilaçları geri çekti

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bilimsel komisyonlarınca yapılan değerlendirmelere göre "Ranitidin" içeren ürünlerin olası riskleri dolayısıyla ekli listede bulunan ürünlerin tüm partilerine geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bilimsel komisyonlarınca yapılan değerlendirmelere göre "Ranitidin" içeren ürünlerin olası riskleri dolayısıyla ekli listede bulunan ürünlerin tüm partilerine geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından alınan aksiyonlar çerçevesinde, Kurumumuz Bilimsel Komisyonlarınca yapılan değerlendirmelere göre Ranitidin içeren ürünlerin olası riskleri dolayısıyla ekli listede bulunan ürünlerin tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği" ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili ruhsat sahibi firmalara duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı