Titanik gerçek mi? Titanik'teki Rose ve Jack'in aşk hikâyesi gerçek mi?

Titanik gerçek mi? Titanik'teki Rose ve Jack'in aşk hikâyesi gerçek mi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Titanik filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Titanik gerçek mi? Titanik filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Titanik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Titanik filmini izleyecek olanların merak ettiği Titanik konusu nedir, Titanik oyuncuları kimler ve Titanik özeti gibi konuları inceliyoruz. Peki, Titanik gerçek mi? Titanik filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

TİTANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack Dawson adlı genç ve fakir bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose DeWitt Bukater adlı zengin bir genç kız da vardır. İki genç şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

TİTANİK'TEKİ ROSE VE JACK'İN AŞK HİKÂYESİ GERÇEK Mİ?

Kısa cevap hayır ; Jack ve Rose Titanic'teki gerçek kişiler değillerdi, James Cameron tarafından film için özel olarak yaratılmış kurgusal karakterlerdi. Rose'un ilham kaynağı aslında Titanic'in batışıyla hiçbir ilgisi olmayan bir Amerikalı sanatçıydı: Beatrice Wood.

TİTANİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Titanik filminde Kate Winslet , Leonardo DiCaprio , Billy Zane , Kathy Bates , Frances Fisher , Gloria Stuart , Bill Paxton , Bernard Hill , David Warner , Victor Garber yer alıyor.

TİTANİK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1996 yılında geçen keşif gezisi sahneleri 1996 yılının temmuz ayında Akademik Mstislav Keldış gemisinde çekildi. Titanik için asıl çekimler Eylül 1996'da yeni inşa edilmiş olan Fox Baja Stüdyoları'nda başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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