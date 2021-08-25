Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Tiroid bezi, ön boyun tabanında yer alan iki lobu birbirine bağlayan, isthmus adı verilen köprü benzeri bir yapıya sahip küçük bir organdır. Tiroid ile liligli en ciddi tehlikelerden biri tiroid kanseridir. Peki, Tiroid kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? Tiroid kanseri nedir?

Tiroid bezi vücudunuzun metabolizmasını düzenleyen hormonlar üretir. Tiroid hormonlarının yükselmesi (hipertiroidizm), yüksek kalp hızı, aşırı terleme, ısı intoleransı, kas zayıflığı, aşırı aktif bağırsak ve titreme gibi metabolizmanın hızlanması ile kendini gösterir. Düşük tiroid hormonları ile karakterize edilen hipotiroidizm, beklendiği gibi, yavaşlamış bir metabolizma ile karakterizedir. Tiroid bezi vücut metabolizmasını düzenlerken beynimizdeki hipofiz bezi tiroid bezinin salgıladığı hormon miktarını düzenleyen hormonları üretir ve salgılar. Tiroid için hemen hemen en büyük tehdit tiroid kanseridir. Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

TİROİD KANSERİ NEDİR?

Risk Faktörleri:

Tiroid kanserinin etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Tiroid kanseri riskini artıran faktörler arasında kadın olmak, yüksek radyasyona maruz kalmak ve bazı kalıtsal genetik hastalıklar yer alır.

Tipler:

Papiller kanser:

Papiller kanser, tüm tiroid kanserlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Tiroid bezinde hormon üreten foliküler hücrelerden kaynaklanırlar. Genellikle iyi huyludur ve vücudun diğer organlarına yayıldığında prognoz kötüleşir.

Foliküler kanser:

Tiroid kanserinin en sık görülen ikinci türüdür. Daha hızlı yayılma ve daha yüksek tekrarlama riski dikkate değer özelliklerdir.

Medüller kanser:

Bu tip tiroid kanseri, tiroid bezinde hormon kalsitonin salgılayan C hücrelerinden kaynaklanır. Kandaki kalsitonin yüksekliği nedeniyle erken dönemde saptanabilir. Bu kanser tiroid bezinin çıkarılmasını gerektirir.

Anaplastik kanser:

tiroid kanserinin en az görülen türü olmasına rağmen çok hızlı büyür ve tedavisi zordur. Çoğunlukla 60 yaş ve üzeri kişilerde görülür ve hızlı büyümesi nefes almayı zorlaştırdığından bezin alınması gerekebilir.

Belirtileri:

Tiroid kanseri erken dönemde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Aşağıdaki belirtiler ileri evrelerde kendini gösterebilir:

• Boyunda bir yumru

• Boğaz ve boyunda ağrı

• Ses kısıklığı

• yutma güçlüğü

• Nefes almakta zorlanma

• Boyunda büyümüş lenf düğümleri

• Önleme:

Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi tiroid kanserinden korunmak da yönetilebilir riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Radyasyon ve genetik faktörler dışında, tiroid kanserinin nedenleri tam olarak bilinmediğinden sağlıklı yaşam tarzı önerileri, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz vb. temel yaklaşımdır.

T Tiroid kanseri, tiroid nodüllerinin bir kısmında gelişebilir ve bu nedenle, tiroid muayeneleri ve tarama önemlidir. Bu nodüllerin varlığında en kısa sürede endokrinoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Teşhis:

Tiroid kanseri şüphesi olan bulguları araştırmak için istenen fizik muayene ve görüntüleme tetkikleri (BT, MR, PET) kitle gösteriyorsa ön tanı konulur. Aile öyküsü tiroid kanseri için dikkate değerse, kanser riskini belirlemek için genetik testler gerekebilir. Kan testleri de tiroid bezindeki düzensizlikler hakkında ipucu verebilir. Tiroid kanserinin kesin tanısı biyopsi gerektirir.

Tedavi:

Tiroid kanseri tanısı konulduktan sonraki aşama evresinin belirlenmesidir. Doktorunuz, çok katı kriterlere göre kanserinizin evresini (I ila IV) belirleyecektir. Tiroid kanserinin çok geniş olarak lokal, sınırlı veya bölgesel ve uzak olarak evrelendiğini düşünebilirsiniz.

Genellikle kanser evreleri, I'den IV'e kadar olan Roma rakamlarıyla sembolize edilir. Faz IV, son faz ve en şiddetli kanserdir. Her hasta için evre, yaş, genel sağlık durumu ve kişisel tercihler dikkate alınarak kişiye özel tedavi planlanır.

Tiroid kanseri için tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, hormon tedavisi, iyot tedavisi, radyoterapi, hedefe yönelik tedavi ve cerrahi yer alır. Bu tedaviler tümörü iyileştirmek için kullanılırken, ileri evrelerde yaşam kalitesini artırmak ve semptomların şiddetini hafifletmek için kullanılabilir. Ayrıca tedavi seçenekleri birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanseri tedavi etmek için ilaçlar kullanır. Bu ilaçlardaki aktif maddeler kanser hücrelerini öldürür. Kemoterapi ilaçları intravenöz veya ağız yoluyla uygulanabilir. İlaç damar yoluyla veriliyorsa, büyük bir damara kateter adı verilen ince bir tüp yerleştirilir ve tedavi süresince bu kateterden kemoterapi ilacı verilir.

Kanserin tedaviye yanıtına ve kanserin tipine göre bir veya birden fazla kemoterapi ilacı uygulanabilir. Belirli bir süre kemoterapi verildikten sonra tedaviye ara verilir. Tanımlanan bu "mola" döneminin tamamlanmasının ardından tedaviye devam edilir. Bu periyotların her birine döngü denir.

Hedefe Yönelik Tedavi

Hedefe yönelik tedaviler, kemoterapiye kıyasla daha yeni anti-kanser tedavileridir. Bu ilaçlar kanserli hücrelerde bulunan spesifik anormallikleri hedefler. Bu ilaçlara başlanmadan önce kanser hücreleri, belirli mutasyonlara sahip olup olmadıklarını belirlemek için ilk olarak laboratuvarlarda analiz edilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Radyoterapi Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Radyasyon tedavisi, yüksek güçlü enerji ışınları kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar.

Radyasyon kaynağı vücut dışındaysa ve ışınlar kansere yönlendiriliyorsa bu tedaviye eksternal radyoterapi denir. Öte yandan kanserli bölgeye iğne veya kateter ile radyoaktif madde konulursa yönteme internal radyoterapi (brakiterapi) adı verilir.

Radyasyon tedavisi kanserin birinci derece tedavisi olarak da kullanılabilse de genellikle ameliyatla alınmayan hücreleri öldürmek için kullanılır. Birinci basamak tedavide çoğunlukla radyoterapi ve kemoterapi birlikte uygulanır ve bu tedavi kemoradyoterapi olarak da bilinir. İleri evre kanserlerde semptomların giderilmesinde veya ortadan kaldırılmasında önemli rol oynar.

Ameliyat:

Cerrahınızın değerlendirmesi sonucunda tiroid beziniz tamamen alınabilir (total tiroidektomi) veya tiroid bezinin bir lobu alınabilir (lobektomi).

Tiroid bezinin tamamı çıkarıldığında (total tiroidektomi), hayatınızın geri kalanında tiroid hormon hapları kullanmanız gerekecektir.

Cerrahınız tiroid bezini ortaya çıkarmak için boyun tabanında bir kesi yapar. Preoperatif planlamaya göre total tiroidektomi veya lobektomi yapılır. Total lobektotiroid paratiroid bezlerini çevreleyen tiroid dokusu çıkarılamayabilir. Bu yaklaşıma genel olarak totale yakın tiroidektomi denir. Tiroid bezinin ne kadarı çıkarılırsa çıkarılsın cerrahınız boyundaki büyümüş lenf bezlerini çıkarır.

Tiroid kanseri tedavisi, tedavi sonrası hayatınız, rehabilitasyon, ağrı yönetimi, klinik çalışmalar ve tiroid kanseri ile ilgili aklınızdaki tüm soruları doktorunuza sormanız, tedavinize bilinçli bir şekilde katılmanıza yardımcı olacak ve tedavi sürecinizi hafifletecektir. endişeler.