Tiroid ameliyatlarında dikiş izine son!

Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Arslanoğlu, "Tiroid göze çarpan bir bölgede olduğu için klasik tiroid cerrahilerinde oluşan dikiş izleri görünüm açısından sorun yaratabiliyor. Bu uygulama ile dikiş izi 3 cm gibi bir boyuta iniyor ve neredeyse hiç belli olmuyor" dedi.

Boynun ön kısmında yer alan ve halk arasında guatr bezi olarak bilinen tiroid bezi ameliyatlarında artık harmonik kesiciler ve ultrasonik dalgalar ile çalışan cihazlar kullanılmaya başlandı. Bu yöntemde yapılan ameliyatlarda klasik yöntemde olduğu gibi büyük dikiş izleri kalmıyor ve hasta uygulamadan 24 saat sonra hastaneden ayrılabiliyor.

Dikişsiz tiroid ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Arslanoğlu, tiroid bezinin kalp ve sindirim fonksiyonu, beyin gelişimi, ruh hali, kemik bakımı, kalp hızı, adet döngüsü, kas gücü gibi vücudun hayati fonksiyonlarını düzenlediğini söyledi. Dr. Arslanoğlu, tiroid bezinin eksikliği ya da fazlalığının çok ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini belirterek, "Tiroid çok fazla hormon ürettiğinde ya da yeterli olmadığında vücutta farklı bozukluklar ortaya çıkabilir. Tiroid kaynaklı Hashimoto hastalığı, Graves hastalığı, guatr ve tiroid nodülleri gibi hastalıklar mevcuttur" dedi.

Erken teşhis önemli

Tiroid rahatsızlığının erken teşhisinin büyük önem taşıdığını ifade eden Arslanoğlu, ne kadar erken müdahale edilirse rahatsızlığın erken evrede kontrol altına alınabileceğini kaydetti. Dr. Ahmet Arslanoğlu, gerekli durumlarda tiroid ameliyatı yapılabileceğini dile getirerek, "Son dönemlerde tiroid cerrahi uygulamalarında harmonik kesiciler olarak bilinen ve ultrasonik dalgalar ile çalışan cihazlar yaygınlaştı. Bu sayede dikişsiz ve komplikasyonsuz bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Yani gelişen teknoloji ile artık dikişsiz tiroid ameliyatı yapılabiliyor ve bu ameliyatın birçok avantajı var. Tiroid ameliyatları bazı komplikasyonlara neden olabiliyor. Örneğin ameliyat sonrası nadir de olsa ses tellerini etkileyen sinirlerin zarar görmesi halinde konuşma problemleri ve kanamalar meydana gelebilir. Suturless olarak adlandırılan dikişsiz tiroid ameliyatlarında ise bu riskler en aza indirilmiştir" diye konuştu.

24 saat sonra hastaneden çıkış

Tiroid bezinin bireyin boyun ön kısmında yer aldığını belirten Dr. Ahmet Arslanoğlu, şöyle devam etti: "Tiroid göze çarpan bir bölgede olduğu için klasik tiroid cerrahilerinde oluşan dikiş izleri görünüm açısından sorun yaratabiliyor. Suturless uygulaması sayesinde bu dikiş izi 3 cm gibi bir boyuta iniyor ve neredeyse hiç belli olmuyor. Dolayısıyla hastanın işlem sonrası iyileşme süreci olumlu etkileniyor ve uygulamadan 24 saat sonra hastaneden ayrılabiliyor."

Kaynak: Bültenler