Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Şahin yönetimindeki 66 DC 612 plakalı otomobil, Sorgun-Yozgat kara yolu Alaca kavşağında, Şohrat Garlyyev idaresindeki yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Tuğba (37), Emine Buse (13), Zeynep (11) ve Bensu Sena Şahin (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA