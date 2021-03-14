Tırla kamyonun arasında sıkışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
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Tırla kamyonun arasında sıkışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

14.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:43

Balıkesir'de Salih Karışmaz idaresindeki otomobil, tır ile kamyonun arasında sıkıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Karışmaz, feci şekilde can verdi.

Balıkesir'de meydana gelen olayda, Salih Karışmaz idaresindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, bir kamyon ile tırın arasına sıkıştı. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yaşanan feci kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Tırla kamyonun arasında sıkışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

ARAÇTAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz sürücünün cansız bedenini çıkardı. Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken, Salih Karışmaz'ın cansız bedeni Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Tırla kamyonun arasında sıkışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
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