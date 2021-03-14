Tırla kamyonun arasında sıkışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
14.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:43
Balıkesir'de Salih Karışmaz idaresindeki otomobil, tır ile kamyonun arasında sıkıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Karışmaz, feci şekilde can verdi.
Balıkesir'de meydana gelen olayda, Salih Karışmaz idaresindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, bir kamyon ile tırın arasına sıkıştı. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yaşanan feci kazada, sürücü hayatını kaybetti.
ARAÇTAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz sürücünün cansız bedenini çıkardı. Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken, Salih Karışmaz'ın cansız bedeni Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.