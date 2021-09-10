Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı Bolu'da içerisinde teksktil işçilerinin bulunduğu servis minibüsü, kontrolden çıkarak tır ile çarpıştı.

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı

BOLU - Bolu'da içerisinde teksktil işçilerinin bulunduğu servis minibüsü, kontrolden çıkarak tır ile çarpıştı. Kazada yol kenarına savrularak yan yatan servisteki 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bolu-Mengen Gökçesu karayolunun Değirmenbeli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada içerinde tekstil işçileri bulunan Dursun Öztürk idaresindeki 14 BJ 765 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Özcan Ertuğrul idaresindeki 14 ABG 851 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın iki araç da yol kenarına savrulurken yan yatan işçi servisindeki 13 kişi ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe

Adana Havalimanı'nda kargo bölümündeki klima ünitesi patladı: 2 işçi ağır yaralı
Adana Havalimanı'nda kargo bölümündeki klima ünitesi patladı: 2 işçi ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Derya Baykal Yıldız Tilbe
Spor Max Meyer Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:00:48. #1.15#

title