Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
Günlük hayta zaman zaman kullandığımız ve duyduğumuz tırışka kelimesinin anlamını biliyor musunuz? İşte TDK'ya göre tırışka kelimesinin anlamı…
08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:26
Zaman zaman çevremizden duyduğumuz, kimi zaman a kendimiz kullandığımız tırışka kelimesinin anlamını merak ediliyor. İşte tırışka kelimesinin TDK'ya göre anlamı.
TDK'YA GÖRE TIRIŞKA KELİMESİNİN ANLAMI
Tırışka (Sıfat, argo): İşe yaramaz, yararsız.
Haber Videosu: Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
HABER YORUMLARI