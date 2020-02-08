Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
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Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?

Günlük hayta zaman zaman kullandığımız ve duyduğumuz tırışka kelimesinin anlamını biliyor musunuz? İşte TDK'ya göre tırışka kelimesinin anlamı…

08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:26
Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?

Zaman zaman çevremizden duyduğumuz, kimi zaman a kendimiz kullandığımız tırışka kelimesinin anlamını merak ediliyor. İşte tırışka kelimesinin TDK'ya göre anlamı.

TDK'YA GÖRE TIRIŞKA KELİMESİNİN ANLAMI

Tırışka (Sıfat, argo): İşe yaramaz, yararsız.


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: Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
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