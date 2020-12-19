Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

19.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:48
Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında durakta bekleyen kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

Kaza, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde, D-100 karayolu Dilovası Cumhuriyet Mahallesi OSB 1. Kısım yol ayrımında meydana geldi. Hamza Çelik idaresindeki 41 ABC 560 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durakta bekleyen 41 P 1307 ve 41 P 0453 plakalı servis minibüslerine ve durağa çarptı. Kazada, tır sürücüsü Hamza Çelik yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. tır, durağa yaklaşan servis aracına çarptıktan sonra durağa ardından da yeniden bir servis aracına çarparken, durakta bekleyen bir kişinin korku içerisinde kaçtığı görüldü. Kaza sırasında yan yolda bekleyen vatandaşlar da korku ile kaçtı.


Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İlham Aliyev Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto İrem Derici Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:49:24. #1.15#
title